Accident sur l’autoroute : Une collision entre deux cars, fait plusieurs blessés à hauteur de l’école Seyda Mariama Niasse (Photos)

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mercredi, en début d’après-midi, sur l’autoroute, à proximité de l’école Seyda Mariama Niasse. Selon des témoins présents sur les lieux, deux cars de transport en commun sont entrés en collision dans des circonstances encore indéterminées.



L’impact, particulièrement violent, a fait plusieurs blessés, dont certains seraient dans un état jugé préoccupant. À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun bilan officiel n’a été communiqué par les autorités. Toutefois, les secours, alertés rapidement, sont intervenus sur place pour porter assistance aux victimes et évacuer les blessés vers les structures de santé les plus proches.



L’accident a entraîné de lourdes perturbations sur la circulation, provoquant un embouteillage monstre sur plusieurs kilomètres. Les forces de l’ordre se sont mobilisées pour réguler le trafic et sécuriser la zone afin d’éviter tout suraccident.



En attendant que la situation se stabilise, les autorités appellent les automobilistes à éviter le secteur de l’école Seyda Mariama Niasse et à privilégier des itinéraires de déviation.



Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident.













Birame Khary Ndaw