Accident sur l'avenue Lamine Guèye: Un mort et plusieurs blessés, dont 2 graves

Un grave accident survenu ce mercredi, sur l'avenue Lamine Guèye, en plein centre-ville de la capitale sénégalaise, a fait un mort et plusieurs blessés dont deux (2) dans un état grave. A l'origine du drame, une collision entre un camion et un tricycle.



La victime, âgée d'une quarantaine d'années, était à bord du tricycle violemment heurté par un gros porteur. Elle est morte sur le coup.



Le corps sans vie ainsi que les blessés ont été acheminés à l'hôpital, informe la Rfm.



A cet accident de la circulation s'y ajoute deux autres qui se sont produits ce mercredi. L'un, survenu sur l'axe Linguère-Matam, a fait 5 morts et deux blessés graves. Tandis que l'autre, qui a eu lieu à Mboro, a causé la mort d'une femme qui portait un enfant au dos. Au total, sept (7) personnes sont mortes en un seul jour.

