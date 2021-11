Accident sur l’axe Kolda-Saré Yoba : un conducteur de moto meurt après avoir heurté un tracteur Une moto a percuté un tracteur à l’arrêt, sur la route Kolda-Saré Yoba, dans la nuit de vendredi à samedi, tuant son conducteur, , nous apprend l’APS citant un proche de la victime.





Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Novembre 2021 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|

Le conducteur de la moto, un enseignant de profession, se rendait dans la capitale du Fouladou, pour participer à une session de formation d’arbitres.



‘’Il avait quitté son lieu de travail pour se rendre à Kolda afin de participer à une formation d’arbitres. Et sur le chemin, il y avait un tracteur en panne, abandonné sur la route sans aucune signalisation. Malheureusement, le drame s’est produit, car il a heurté le tracteur alors qu’il était à bord d’une moto. Nous sommes sous le choc’’, a confié un proche de la victime.



Selon l’agence, sa famille et ses proches sont actuellement en train de remplir les formalités pour la récupération et l’inhumation de la dépouille mortelle à Kolda.



