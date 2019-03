Accident sur l’axe Tamba-Kolda: 1 mort et 7 blessés graves

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mars 2019 à 13:25

Une collision entre un camion et un véhicule «7 places» a fait un mort et 7 blessés graves, dont une fillette de 6 ans dans le coma.



L’accident est survenu ce samedi sur la route nationale n°6, précisément sur l’axe Tambacounda-Kolda, à 15 Km du village de Darou Salam.



Informés, les éléments de la Gendarmerie de Gouloumbou se sont dépêchés sur les lieux, en compagnie des sapeurs-pompiers.



Après constat, les blessés et le corps sans vie ont été acheminés au centre hospitalier régional de Tambacounda. Une enquête est déjà ouverte. Mais d’après les témoins cités par Igfm, le manque de visibilité causé par la fumée des feux de brousse, serait à l’origine de la collision.

