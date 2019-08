Accident sur la Rn7 : Bilan 3 morts et plusieurs blessés

Un violent accident s’est produit, ce dimanche sur la route nationale (Rn7). Une voiture «7 places» qui revenait du site d’orpaillage de Bantako dans la Commune de Kédougou est entrée en collision avec un camion malien.



Trois personnes, dont deux hommes et une femme y ont perdu la vie.

