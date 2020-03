Accident sur la route de Latmingué : un mort et plusieurs blessés Après l’accident qui s’est produit à Fatick ayant occasionné 7 morts la nuit dernière, un autre accident d'un bus de transport en commun a fait un mort et plusieurs blessés sur la route de Latmingué, selon la RFM. L'origine de l'accident de l'accident n'a pas été communiqué.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mars 2020 à 12:18



