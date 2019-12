Accident sur la route de l’aéroport Yoff : Le bilan s’alourdit à 4 morts

Le bilan de l’accident survenu le jeudi 26 décembre sur la route de l’aéroport Yoff à hauteur du stade Léopold Sédar Senghor s’est alourdit, passant à quatre morts. Trois personnes (3) dont une dame ont été tuées sur le coup et 8 autres ont été blessées dont dans un état 7 graves. Une des victimes vient de rendre l’âme à l’hôpital général Idrissa Pouye (Ex-Cto de Grand-Yoff ).



Pour rappel l’accident a été causé par une course entre deux camions frigorifiques transportant des poissons. Le choc a également impliqué un minibus et un véhicule particulier conduite par la dame Ndèye Mama Mané.



