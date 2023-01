Accident survenu à Sakal : L’Etat présente ses condoléances aux familles des disparus, toutes les dispositions prises pour les blessés Régaissant à l’accident survenu ce matin à Sakal, le Gouvernement du Sénégal présenté ses condoléances aux familles des personnes disparues et informe que toutes les dispositions sont prises pour prendre soin des blessés.

Lundi 16 Janvier 2023

Un accident de la route est survenu, ce lundi 16 janvier 2023, dans la commune de Ngueune Sarr – arrondissement de Sakal - département de Louga, entre un car de transport en commun et un camion, indique Abdou Karim Fofana, le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, porte-parole du Gouvernement, dans une communiqué parvenu à Leral

.

• Sur les quarante-quatre (44) victimes décomptées, vingt (20) personnes ont perdu la vie ;



• dix-neuf (19) blessés graves et cinq (5) blessés légers ont été évacués à l'hôpital régional de Louga et à l'hôpital régional de Saint-Louis.



Selon le ministre, le Gouvernement poursuit l'exécution des décisions prises pour garantir la sécurité routière, lors du Conseil interministériel tenu le 9 janvier 2023, et à travers l'arrêté n°000902 du 13 janvier 2023 signé par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.



Le Gouvernement du Sénégal appelle au respect strict de ces mesures, sous peine des sanctions prévues.



