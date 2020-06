Accident tragique au Brésil: Abdoul Aziz Diallo décède après avoir fait plusieurs tonneaux avec son véhicule Abdoul Aziz Diallo, un Sénégalais établi au Parama, au Brésil, a perdu la vie au cours d’un tragique accident survenu samedi soir. Il a succombé à ses blessures quelques heures après le drame.



Le journal « Les Echos » qui donne l’information, renseigne que son véhicule a fait plusieurs tonneaux sur une longue distance, dans une route très mal éclairée à cause du brouillard.



Célibataire et sans enfants, le défunt âgé de 36 ans, vivait depuis plusieurs années au Brésil. Il sera enterré à Dakar, ce, grâce à l'assurance-vie qu’il avait contractée. Originaire de Rufisque, son rapatriement se fera dès que toutes les démarches administratives seront finalisées.



Le journal précise que les autorités sénégalaises n’ont pas réagi lors de ce drame.



