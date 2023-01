Accident tragique de Kaffrine: Rjpao/Sénégal présente ses condoléances aux familles des victimes Le Réseau des Jeunesses Politiques de l’Afrique de l’Ouest ( Rjpao/Sénégal ) s’associe à l’élan de compassion nationale symbolisé par les trois(3) jours de deuil national décrété par le Président Macky Sall, suite à l’accident tragique, intervenu dans la nuit du samedi au Dimanche à Kaffrine. Ledit réseau présente ses condoléances aux familles des victimes, au chef de l’Etat et au peuple sénégalais.

Cette collision macabre entre deux bus de transport en commun communément appelés ‘’ horaires’’ de Velingara et de Kedougou fait état de 39 morts et de 100 blessés d’après les informations qui nous sont parvenues. Le Rjpao/Sénégal se félicite du déplacement imminent du Président de la République, Macky Sall sur les lieux de l’accident mais aussi de la prompte annonce de la tenue d’un conseil interministériel par le gouvernement.



Le Réseau des Jeunesses Politiques de l’Afrique de l’Ouest (Rjpao/Sénégal) rappelle en ces douloureuses circonstances que malgré la législation des transports en commun à travers la Loi N 2002-30 portant code de la route de Décembre 2002, les accidents continuent de faire des ravages avec des bilans désastreux les uns plus que les autres.



Le Rjpao/Sénégal saisi cette malheureuse occasion pour lancer un vibrant appel aux conducteurs à plus de prise de conscience, de vigilance et de respect du code routier parce que leur métier fait que des vies humaines sont toujours sous leur responsabilité. « À l’Etat du Sénégal, nous attendons plus de rigueur dans la délivrance des permis de conduire, des visites techniques et que des sanctions sévères soient prises à la hauteur des fautes professionnelles commises. Paix à leurs âmes ! », a conclu, Ousmane Ndiaye, chargé de la Communication Rjpao/Sénégal.













