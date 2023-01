Accident tragique de Kaffrine : Serigne Khadim Gaydel Lô présente ses condoléances

Le Sénégal s’est réveillé ce dimanche 08 janvier attristé avec l’accident survenu à 6 km de Kaffrine entre 2 bus en provenance de Tamba et Dakar. Le bilan provisoire est le plus lourd par accident au Sénégal en une journée depuis le bateau le Joola.



Serigne Khadim Gaydel Lô présente ses condoléances au peuple sénégalais et aux familles des victimes. Il réitère ses recommandations à l’endroit des acteurs de la route pour éviter les surcharges de passagers et de bagages, l’excès de vitesse et les comportements des chauffeurs sur la route. Il demande aussi aux transport d'éviter l'augmentation de sièges ou la modification des certaines véhicules qui aggravent toujours la situation lors des accidents.

Serigne Khadim lance un appel au peuple sénégalais à répondre massivement aux dons de sang afin de sauver des vies.



Serigne Khadim prie pour que Dieu accorde sa miséricorde aux personnes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux nombreux blessés.



Mounirou MBENGUE