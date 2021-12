Accidents: Des victimes enregistrées sur les routes de Pout et de Ross Béthio

Un grave accident de la circulation s’est produit, ce dimanche 26 décembre 2021 vers 16h, sur la route de Pout et a fait plusieurs victimes dont des cas graves. L’accident a été causé par une collision entre un véhicule de marque Peugeot 405 et un taxi-bagages. Le choc a été si violent que les deux véhicules ont été sérieusement endommagés. Le bilan fait état de 3 victimes dont deux filles qui sont gravement blessées. Le chauffeur du Peugeot 405 qui se trouve dans un état de coma, a été transporté à l’hôpital régional.



Un autre accident d’une rare violence s’est produit hier, dans la matinée, vers 9 h, à l’entrée de la ville de Ross Béthio. Deux véhicules de transport en provenance de Saint-Louis, qui faisaient une course-poursuite, selon les témoins, se sont heurtés violemment à la sortie du village de Thilene, localité située à un kilomètre de Ross Béthio. Le bilan est de 28 blessés. Les sapeurs-pompiers arrivés sur le lieu du choc, ont pu rapidement secourir les blessés qui ont été acheminés au centre de Santé de Ross Béthio et à l’hôpital régional de Saint-Louis pour les blessés les plus sérieux.



Rewmi

