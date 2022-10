Accidents de la route et Gamou: Serigne Khadim Lô indexe les chauffards Ces derniers jours, les routes sénégalaises ont été particulièrement meurtrières. C’est pourquoi, à quelques jours de la célébration du Gamou, Serigne Khadim Lô Gaydel a tiré la sonnette d’alarme, avant d’indexer la responsabilité des chauffeurs.

Ces derniers temps, il y a une recrudescence des accidents de la circulation, avec un lot important de victimes. Ce phénomène macabre est pris très au sérieux par Serigne Khadim Lô Gaydel, guide religieux de Touba Bakhdad à Thiès.



A quelques jours de la célébration de la nuit marquant la naissance du Saint des Saints, Mohamed (PSL), le Gamou, il a invité tous les acteurs de la route à la responsabilité, pour sécuriser le déplacement des fidèles vers les différents foyers religieux. Pour lui, loin du fatalisme, les responsabilités doivent être situées quant aux récents accidents qui ont fait beaucoup de morts dans le pays. En effet, actuellement, les victimes se comptent à la pelle sur les routes et à ses yeux, il ne faut pas accuser les routes ou la manière dont les permis de conduire sont délivrés.



Même si ces aspects sont une dimension, force est de reconnaître que le mal est dans le comportement des chauffeurs. Il indique que le plus grand nombre de cas d’accidents, implique des véhicules de transport, d’où la nécessité d’aller vers un changement de mentalités, en se départant de toute idée de course contre la montre. Selon le guide religieux, il est aussi important pour les services de sécurité, de mettre en place des dispositifs pour tester régulièrement les chauffeurs, afin de détecter à temps toute consommation de drogue ou de produits assimilés. « Il faut bien revoir les spectacles après un accident pour se rendre que c’est trop facile d’accuser des « djinns » et autres phénomènes surnaturels. La cause se trouve dans le comportement des chauffeurs », a-t-il souligné.



Et à l’en croire, le moment de la prise de conscience est bien arrivée car la perte de 7 vies humaines dans le pays et dans des accidents, c’est trop, c’est insupportable. Il a par ailleurs indexé des problèmes d’éducation et c’est dans ce cadre qu’il a lancé un appel à l’endroit des enseignants et des élèves, en cette veille de rentrée, pour rejoindre les classes dans la paix et la tranquillité et se consacrer totalement aux tâches qui leur sont dévolues et qui constituent un pan important dans l’œuvre de construction nationale.



Serigne Khadim Lô Gaydel faisait face à la presse, dans le cadre de la préparation de la 30e édition du Gamou de Bakhdad, pour véhiculer les messages prophétiques. Selon lui, c’est Serigne Saliou Mbacké qui lui avait spontanément fait la recommandation en 1993, de célébrer cette nuit à Thiès, après lui avoir remis beaucoup de denrées. Depuis lors, il s’investit dans l’organisation de l’évènement à Thiès, dont la première édition s’est tenue dans la cour d’une maison à Thiès centre. Le site a ensuite été délocalisé pendant 13 ans au terrain qui fait face à l’église, avant le déménagement à la Place de France. Mais depuis plusieurs années, le Mawlid qui est à sa 30e édition se tient à Touba Bakhdad, où le guide religieux a finalement déménagé. Cette recommandation a été réitérée par tous les autres Khalifes qui se sont succédé à la tête du Califat.













L'As

