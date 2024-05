Accidents tragiques sur l'autoroute près de Mariama Niass : un mort et plusieurs véhicules impliqués

Un dramatique enchaînement d'accidents s'est produit ce matin sur l'autoroute à hauteur de Mariama Niass, entraînant la mort d'un motocycliste et des perturbations majeures de la circulation.



D'aprés le récit de PressAfrik, tout a commencé lorsqu'un camion a perdu le contrôle en raison d'une direction bloquée, se renversant sur la chaussée. Dans une tentative d'éviter le véhicule accidenté, un autre camion a elle aussi fini par se renverser. La situation s'est aggravée lorsqu'un bus Tata, ne pouvant éviter les deux camions accidentés, est venu les percuter de plein fouet, selon les témoins.



Tragiquement, un conducteur de moto Jakarta, qui s'était arrêté au bord de la route pour uriner, a été mortellement fauché par l'un des véhicules impliqués.



Les secours sont rapidement intervenus sur les lieux pour prendre en charge les blessés et dégager les voies. La circulation sur cette portion de l'autoroute a été fortement perturbée, causant des embouteillages importants.



