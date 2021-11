Accompagnement des Pme : La Bnde reçoit une ligne de financement de 5 millions d’euros de Afreximbank

Selon un communiqué de presse, cette ligne devra permettre à la Bnde de renforcer ses capacités financières et disposer d’importantes ressources pour poursuivre le développement de l’affacturage et soutenir les entreprises dans leur activité courante. Pour rappel, cette nouvelle convention d’accord de financement vient consolider une longue relation de confiance entre les deux institutions.



«En effet, la Bnde a déjà bénéficié auprès d’Afreximbank d’un premier accord de financement qui lui a permis de lancer l’activité de l’Affacturage au Sénégal. En plus de cette nouvelle ligne, la Banque dispose déjà d’une ligne de confirmation de L/C de10 millions d’Euros qui vient d’être portée à 15 millions d’euros, celle-ci permettra aussi de financier les opérations de Trade Financial », précise-t-on.



En présence de Mme Safiatou Ndiaye, ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud, de Mamadou Ndiaye, député représentant la diaspora sénégalaise en Afrique australe, et de Mme Adjaratou Guèye, représentante l’Asepex, Thierno Seydou Nourou Sy, Directeur général de la Bnde et Denis Denya, Vice président ont signé cet accord de financement. A l’issue de la cérémonie M. Sy a félicité et remercié le Président d’Afreximbank, Dr Oramah, son vice-président et l’ensemble de ses collaborateurs, notamment le bureau de Côte d’Ivoire qui ne ménage aucun effort pour appuyer la banque grâce à un partenariat de qualité qui aide à mieux appréhender la mission de la Bnde et à prévenir les risques liés à l’activité que nous menons.

