Accompagnement des femmes au Sénégal et en Côte-d’Ivoire : Orange Bank Africa et l’Ifc unissent leurs efforts

Cette nouvelle collaboration, explique-t-on, vient renforcer une relation de confiance établie entre Orange Bank Africa et Ifc, marquée par un premierpartenariat en 2023 pour soutenir l’inclusion financière dans la région Uemoa. Cette initiative permettra aujourd’hui de concentrer les efforts sur les besoins spécifiques des femmes entrepreneures dans les marchés où Orange Bank Africa est fortement ancrée.



Dans une première phase, Orange Bank Africa accompagnera les bénéficiaires à travers un programme structuré de formation en

leadership et gestion d’entreprise. Cet accompagnement a pour objectif d’offrir aux femmes entrepreneures les compétences nécessaires pour structurer, gérer et développer leurs projets de manière durable. Une seconde phase facilitera l’accès à des solutions de financement innovantes adaptées aux besoins réels des bénéficiaires.



«Nous croyons que l’inclusion financière est un moteur essentiel du progrès. Depuis notre lancement en Côte d’Ivoire et notre récente expansion au Sénégal, nous nous engageons à accompagner les populations à travers des solutions innovantes comme Tik Tak, qui facilitent l’accès aux micro-crédits en quelques secondes. Ce partenariat avec IFC témoigne de notre ambition d’aller encore plus loin en offrant aux femmes entrepreneures les outils nécessaires pour bâtir des entreprises solides et durables. À travers l’accès à la formation et au financement, nous investissons dans un avenir plus inclusif et plus prospère pour notre région.», a déclaré Audrey Koffi Niamkey, directrice du développement commercial et de la transformation chez Orange Bank Africa et responsable du projet.



Nathalie Kouassi Akon, directrice mondiale du programme genre et inclusion économique D’Ifc a ajouté: «Cette initiative renforcée représente une avancée significative dans la promotion d'opportunités économiques équitables pour les femmes en Afrique, en

leur offrant les moyens de bâtir des entreprises solides et résilientes tout en concrétisant leurs aspirations entrepreneuriales.».



Depuis son lancement en 2008, le programme 10,000 Women a permis à plus de 200 000 femmes entrepreneures dans 150 pays d’accéder à des formations spécialisées et à des financements adaptés. L'Ifc et Goldman Sachs collaborent également pour élargir l'accès en ligne au programme d'éducation « 10 000 Femmes » à un plus grand nombre de femmes en Afrique. Disponible gratuitement sur Coursera, ce programme offre des outils pratiques et permet aux participantes de rejoindre un réseau mondial de 10 000 femmes entrepreneures, favorisant ainsi les échanges et la mise en réseau à l’échelle internationale.



