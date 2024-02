Accompagner les Libertés plutôt que les embrigader : Ceux qui refusent ce combat, sont en sursis (El Malick Youm)

Venu avec une délégation assister au procès de leur collègue enseignant arrêté à la suite des manifestations organisées par l’opposition dans le département de Mbour, le secrétaire général du Saems, M. Elhadji Malick Youm estime que la liberté des personnes doit être respectée par nos gouvernants.



Toutefois, il exige en passant, l’organisation de l’élection présidentielle dans les plus brefs délais. Pour plus de détails, Leral vous propose de l’écouter au micro d'Omar Ndiaye et Babacar Thiall, ses correspondants à Mbour.