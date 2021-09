Accord dans le secteur du transport des Hydrocarbures: La convention collective signée le 1er octobre 2021

Une bonne nouvelle pour les travailleurs du transport des hydrocarbures. En effet, après 3 ans de négociations avec le patronat du secteur du pétrole et du gaz, le Conseil Exécutif National du syndicat national des travailleurs a finalement obtenu gain de cause.



« Le Bureau Exécutif National et l’ensemble des collèges de délégués de personnels du secteur pétrolier et gazier, grâce à leur détermination et engagement sans faille dans les négociations, ont réussi à engranger d’importants acquis sociaux ces dernières années, comme notamment le pacte social de 2015 à 2018 : l’avènement d’une Convention collective de branche dans le secteur du pétrole et du gaz depuis le 2 août 2019, et aujourd’hui la Convention collective du sous-secteur des transports d’hydrocarbures qui vient d’être conclue avec les transporteurs et qui sera signée le 1er octobre 2021 », se réjouit le Secrétaire général de la Cnts/FC, à l’issue d’une Assemblée générale tenue hier par le Conseil exécutif national.



Il renseigne que cette nouvelle convention permettra d’obtenir un meilleur traitement, mais surtout d’assainir le secteur. « Nous venons, à travers cette convention, de sortir les travailleurs du transport des hydrocarbures des différents problèmes auxquels ils étaient confrontés. C’est donc un exploit », soutient Cheikh Diop.



Il exhorte ainsi les travailleurs, plus particulièrement les délégués de personnel, à se mobiliser fortement pour donner un éclat particulier à la cérémonie de signature de la Convention collective de branches du sous-secteur des transports d’hydrocarbures.



Par ailleurs, conformément à l’article 15 des statuts du syndicat qui intervient dans un contexte marqué par l’indisponibilité du Secrétaire général, le camarade Abdourahmane Cissoko, pour cause de maladie, le Bureau exécutif a porté son choix sur le Secrétaire général adjoint, Sara Konaré.



« Nous avons réitéré notre confiance à notre camarade pour l’excellent travail abattu durant la période d’intérim et lui renouvelons notre confiance pour conduire les réformes qui s’imposent lors du prochain congrès », ajoute le Secrétaire général de la Cnts/FC.



Pour sa part, le Conseil engage le Bureau Exécutif National à mener les consultations nécessaires, en vue de convoquer d’ici la fin de l’année 2021, le 11e congrès de renouvellement des instances et organes du syndicat.















L’As