Accord de refondation de la Mauritanie: Le Pacte Républicain signé entre le gouvernement et l’UFP, mis en oeuvre Axé sur le thème, « organisation sur la transparence des élections et sur le statut des partis politiques », le comité de pilotage était en conclave pour la mise en œuvre du Pacte Républicain PR, signé entre le gouvernement et l’Union des forces de progrès UFP. En prélude à cette importante rencontre, il a surtout été question d’organiser des assises, traitant de la cohésion et de l’unité nationale.

Réunie tout dernièrement sous la présidence du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lémine, la rencontre organisée par ledit comité de pilotage a, à cet effet, approuvé le chronogramme relatif aux modalités de mise en œuvre du Pacte Républicain, proposé par la commission technique. Ce, après l’achèvement des contacts effectués par les parties signataires du Pacte datant du 23 Septembre 2023.



Au terme des échanges enrichissants et houleux, il a été donné mandat à la commission technique, d’entamer dans les meilleurs délais, les procédures préparatoires au lancement des ateliers, relatifs aux thématiques énoncées dans le Pacte conformément au chronogramme adopté. Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a lancé les travaux des ateliers, en présence d’autres membres du gouvernement et de partis non signataires du Pacte Républicain.



En raison de l’importance des thématiques abordées, notamment la transparence des élections et le statut des partis politiques. Ces formations rejettent toute idée de participation au processus de mise en œuvre d’un document, dont elles ne sont pas signataires, tout en revendiquant le droit d’une participation pleine et entière, à tous débats sur les enjeux vitaux pour la Mauritanie.



Ainsi, tous les partis légalement reconnus ont été représentés aux différents ateliers, en dehors de l’Alliance pour la justice et la démocratie, Mouvement pour la République (AJDMR) et l’Alliance populaire progressiste (APP).













Abou Kane

