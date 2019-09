Accord entre l’Isja et le Ministère de l’éducation: Le foulard confectionné sera déterminant pour la suite

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Septembre 2019 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

Les filles voilées de Sainte Jeanne d’Arc vont désormais reprendre le chemin des classes ce 19 septembre suite à un consensus trouvé entre le ministère de l’éducation nationale et la direction de l’école.



Le Comité des Parents des élèves exclues, qui s’est réuni, hier, attend de voir la nature du voile que l’Ecole entend proposer. Ledit comité dans une logique de rejeter tout foulard qui ne répond pas aux normes islamiques. Et, les parents des élèves expulsées n’ont pas apprécié la posture adoptée par le Ministre de l’éducation nationale.



Ces parents, frustrés considèrent qu’il aurait été plus judicieux pour Mamadou Tall de les convier à cette rencontre, pour que les intérêts de leurs filles soient pris en compte dans cette négociation.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos