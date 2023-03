Accords de paix en Casamance : Balla Moussa Daffé plaide pour la signature en décembre 2023 Le Grand Panel-C’est un appel lancé en marge de la visite du président Macky Sall dans la capitale du Pakao en la présence, entre autres, des membres du gouvernement, d'autorités administratives et territoriales, de chefs religieux et coutumiers, d'opérateurs économiques, de représentants d’organisations de jeunesse et de femmes.

« Avec tout ce que vous avez fait dans la recherche de la paix en Casamance, il faut formaliser en signant les accords avec le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) avant la fin de votre mandat. C’est pour parachever l’ensemble des efforts que vous avez fournis dans le processus», a plaidé Pr Balla Moussa Daffé en s’adressant au président Macky Sall au cours d’un conseil présidentiel sur le développement de Sédhiou.



L'ancien député maire de Sédhiou durant 20 années d’ajouter: «Ces accords de paix doivent être signés au courant du mois de décembre 2023. C’est possible de le faire avant la fin de votre mandat en cours».



Poursuivant, il rappelle que «le MFDC est né à Sédhiou. C’est un projet qui a été dévoyé. Donc, nous faisons cet appel pour la signature des accords de paix. Cela pourrait même vous procurer un prix Nobel de paix». L’ancien ministre de la Recherche scientifique, qui est une figure de la vie politique en Casamance, est l’un des acteurs clefs du processus de paix en Casamance.



«Tout est parti de Sédhiou. Toute la République est à Sédhiou. C'est pourquoi nous faisons ce plaidoyer. Nous voulons surtout que les accords soient signés à Sédhiou en décembre 2023», a insisté Pr Balla Moussa Daffé



