Accréditation internationale du HCÉRES : Un nouveau cap pour l’Université Gaston Berger L’Université Gaston Berger (UGB) vient d’obtenir une accréditation internationale du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCÉRES), valable du 26 février 2025 au 25 février 2028. Cette distinction renforce la position de l’UGB parmi les institutions d’enseignement supérieur reconnues pour la qualité de leurs formations et de leurs recherches.

Mercredi 5 Mars 2025

Selon la note d’information parcourue, cette reconnaissance est le résultat d’un travail collaboratif impliquant l’ensemble des acteurs de l’université. Enseignants-chercheurs, personnel administratif et technique, étudiants et partenaires sociaux, ont œuvré avec détermination pour atteindre ce niveau d’excellence.



L’UGB exprime également sa reconnaissance envers ses partenaires socio-économiques, qui ont soutenu cet objectif stratégique. Au-delà d’un label de qualité, cette accréditation ouvre de nouvelles perspectives pour l’université.



Elle facilitera la mise en place de collaborations académiques internationales, attirera davantage d’étudiants et de chercheurs et renforcera l’employabilité des diplômés sur le marché du travail.



Avec cette avancée majeure, l’UGB réaffirme son engagement en faveur de l’innovation et de l’amélioration continue, affirmant ainsi sa vocation à être un pôle d’excellence, à l’échelle régionale et internationale.



