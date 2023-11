Accréditations du choc Modou Lô - Ama Baldé : Luc Nicolaï, revenez sur terre ! Tribune-Le « choc royal » qui va opposer Modou Lô à Ama Baldé ce dimanche à l’arène nationale de Pikine va sans conteste marquer les esprits de plus d’un. Ce combat qui a été ficelé depuis des années aura lieu si les « démons » de la violence ne seront pas au rendez-vous. Mais le problème en est que le promoteur de cette affiche a eu un comportement « indigne » envers la presse.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2023 à 09:58 | | 0 commentaire(s)|

Après la réunion de sécurité qui s’est tenue mardi, à l’arène nationale de Pikine, Luc Nicolaï a mis en garde les médias « profitards » qui n’ont jamais contribué à la visibilité de l’affiche de lutte avec frappe entre Modou Lo et Ama Baldé le 5 novembre prochain.



Une « bourde » si l’on sait que ce combat a été ficelé en 2018. Et le promoteur avait un seul partenaire qui n’est autre que Dmedia. Les supports de ce groupe ont fait la promotion de cette affiche bien avant les arrivistes.



« Pour ce qui est des accréditations, je tiens à être très clair ! Les médias qui n’ont jamais participé à la promotion de cet événement, d’une manière ou d’une autre, ne seront pas accrédités !



Il faut que ça soit clair, vous ne pouvez pas rester à l’ombre, les bras croisés et venir réclamer une accréditation le jour-j », a laissé entendre Luc Nicolaï. Ce dernier a sans doute oublié que la promotion n’a pas été faite par son staff ni par les deux lutteurs.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook