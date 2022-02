Accrochage Armée/Mfdc: Le Collectif des cadres casamançais soutient les Jambars

« Ce sont des incidents qu’il faut regretter. Nous présentons nos condoléances à l’armée et aux familles éplorées et à l’ensemble du peuple du Sénégal. La Casamance fait partie du Sénégal et tout ce qui arrive de malheureux à la Casamance, est une tristesse pour l’ensemble des Sénégalais.



Après la période d’accalmie notée, il y a eu un espoir que la paix revienne en Casamance. Les populations déplacées et qui sont revenues, espèrent qu’il n’y aura plus d’affrontements », a-t-il déclaré, dans des propos repris par Emedia.



Pour éviter de telles situations, Moussa Cissé appelle à des discussions. « Il faut continuer à discuter, mais aussi ne pas accepter que des personnes malintentionnées, puissent s’attaquer aux forces de défense et de sécurité du pays, quelles que soient leurs revendications.



Aujourd’hui, on ne devrait plus arriver à des stades de violences que nous avions connu dans le passé. Il faut admettre que l’armée doit jouer son rôle. Qui est de sécuriser les populations », a-t-il indiqué.