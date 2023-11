Accueil de Macky Sall à Kaolack: Pape Demba Bitèye fait une mobilisation monstre Après sa tournée réussie à Kédougou, avec l’inauguration d’infrastructures routières, sanitaires, sécuritaires..., au grand bénéfice des populations, le président de la République Macky Sall et sa délégation ont été hier, les hôtes des populations du Saloum. C’est une mobilisation XXL que Pape Demba Bitèye, patron de la Sénélec, leur a réservée.

A sa descente à l'aérodrome de Kahone, le Chef de l'Etat a eu droit à un accueil triomphal. Partout, ses partisans ont sonné la mobilisation. Celui qui s'est remarquablement distingué, c'est le Directeur général de la Sénélec, par ailleurs, chef de file du mouvement KREM. Papa Demba Bitèye a drainé une foule immense, avec plus de 2 000 jeunes, dont les Jakartaman de Kaolack .



Ses militants ont organisé une caravane de plus d’une dizaine de kilomètres, pour plébisciter leur Président, le visionnaire, l’homme des grandes réalisations, Macky Sall. Les pancartes et panneaux arborant les réalisations du leader de Benno, mais surtout les réalisations dans le secteur de l’énergie, dont Pape Mademba Bitèye est partie prenante, ont été exposés par les partisans de Pape Demba Bitèye, pour réserver un accueil digne et chaleureux au Président Macky Sall.



En visite à l’Université Cheikh Ibrahima Niass, le Président Macky Sall s’est également félicité de l’état d’avancement des travaux. Le taux se situe à 95 % pour le campus pédagogique, le rectorat, les bureaux de l’administration. Au total 1.000 lits seront disponibles au début du premier semestre de 2024. « Cette université a déjà ses lettres de noblesse », a lancé le président de la République, Macky Sall. La région de Kaolack, au regard de sa position stratégique et de ses énormes potentialités, a toujours figuré au centre des préoccupations du Président Macky Sall.



Lors du premier Conseil des Ministres décentralisé tenu en juin 2012, une enveloppe de 255 milliards FCfa a été validée pour booster son développement. Dix ans plus tard, les résultats dépassent de loin ce qui a été initialement prévu.









