Accueil du Président Macky Sall á Thiès : Dr. Amadou Ndiaye mobilise et témoigne de la "parfaite harmonie" avec les populations Le président de la République, Macky Sall, est arrivé en fin d’après-midi à Thiès (Ouest), où il doit présider ce jeudi, un Conseil des ministres décentralisé et plusieurs autres activités prévues durant son séjour de quatre jours dans la région.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2023 à 19:31 | | 0 commentaire(s)|

Arrivé dans la capitale du rail, ce lundi 8 février 2023, vers 18 heures, le Chef de l'Etat a eu droit à un accueil populaire et très coloré, par une forte mobilisation des militants et responsables politiques de la région. Le fait marquant de cette visite du Président Macky Sall, c'est la forte mobilisation réussie par le Ministre de l'Artisanat, Docteur Amadou Ndiaye, par ailleurs responsable politique APR.



Le responsable politique de Thiès a fondamentalement impressionné par la forte mobilisation réussie, de milliers de ses partisans, tous acquis à sa cause et venus accueillir le chef de l'Etat. " Aujourd'hui, est un grand jour pour la région de Thies. Toute la population est sortie pour accueillir le Président Macky Sall. Tous les leaders sont unis pour rendre hommage au président Macky Sall. Le Chef de l'Etat a beaucoup fait pour la région de Thies ", a clamé de vive voix, Docteur Amadou Ndiaye, avant de renchérir:

" De 480 milliards FCfa promis en 2014, en termes de réalisations, le chef de l'Etat est passé á 544 milliards FCfa. Cela prouve l'ambition forte du Chef de l'Etat pour la région de Thiès ".



Et, le Ministre de l'Artisanat, Dr. Amadou Ndiaye s'est réjoui de la forte mobilisation des Thiessois, avec qui, il est en " parfaite harmonie ".



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook