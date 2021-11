Acculé: Gaston Mbengue fait feu de tout bois

“ S’il a une condamnation à exiger, il n’a qu’à le faire pour le dossier Adji Sarr ”, a indiqué Gaston Mbengue dans sa réplique à Ousmane Sonko. « Dans ce pays, on a entendu pire de la bouche de ces gens et personne pourtant ne dit rien pendant que moi, je demande à tout le monde de ne pas brûler ce pays, en prévenant des risques qui nous menacent », rappelle Gaston Mbengue.



« Je voudrais bien que l’on me dise quelle valeur, ceux-là, qui s’agitent, donnent aux propos de Sonko quand il a demandé que soit fusillé les anciens Chef d’Etat. Quelle valeur donnent-ils à ses propos quand, à Ziguinchor, il a envoyé un message aux parents des militants de Doudou Kâ, en leur disant que lorsqu’ils les prendront en Casamance, ils rentreront en morceaux à Dakar ?



Que fait-on des propos de Barthélémy Dias, qui a insulté les mamans de policiers et gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions ? Que fait-on des insultes d’Assane Diouf aux Khalifes Généraux, des propos d’Iran Ndao sur le Khalife de Tivaouane. Que Khalifa Sall s’explique pour ce qui le concerne, sur la mort des 6 policiers en 1986… », a insisté Gaston Mbengue.