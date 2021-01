Accusant les fabricants de vaccins d’être à la solde des pays riches : le patron de L’OMS déverse sa colère Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a décelé un couac en ce qui concerne l’accès aux vaccins contre le coronavirus à travers le monde. Selon lui, les fabricants sont à la solde des pays riches.

D’après le quotidien « L’As », le directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) bouillonne de colère contre les fabricants de vaccins. Tedros Adhanom Ghebreyesus dénonce leur attitude consistant à rechercher l’approbation règlementaire dans les États riches plutôt que de soumettre leurs données à l’OMS pour obtenir un feu vert à l’échelle mondiale pour l’utilisation du vaccin.



« Je dois être franc. Le monde est au bord d’un échec moral catastrophique, et le prix de cet échec sera payé par les vies et les moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres du monde», fulmine-t-il.



S’exprimant lundi 18 janvier lors d’une réunion du conseil exécutif de l’organisation onusienne à Genève, l’Ethiopien a indiqué que la promesse d’un accès équitable à travers le monde aux vaccins contre le coronavirus est maintenant compromise. Pour preuve, il a souligné que 39 millions de doses du vaccin contre le coronavirus avaient déjà été administrées dans au moins 49 pays riches. Au même moment, se désole-t-il, seulement 25 doses ont été administrées dans un des pays au revenu le plus bas. «Pas 25 millions, pas 25.000, juste 25», précise le chef de l’OMS.



A l’en croire, la situation est aggravée par le fait que la plupart des fabricants ont donné la priorité à l’approbation règlementaire dans les pays riches où les bénéfices sont les plus élevés, plutôt que de soumettre des dossiers complets à l’OMS.



« Non seulement cette approche égoïste met en danger les plus pauvres et les plus vulnérables dans le monde, mais elle est également vouée à l’échec», a-t-il prévenu.

L’As



