Accusation de viol par la nièce de son épouse : Ameth Thioune et les graves révèlations des deux camps

Elle ne cessait de me harceler avec des SMS. Une semaine après l’avoir repoussée, elle m’a accusé de l’avoir violée

’La nuit des faits, mon épouse (sa tante) a fait appel à elle, pour qu’elle vienne chez nous repasser des habits. Ma femme est partie la chercher chez elle et son père lui a dit de passer la nuit, après avoir fini de repasser, parce qu’il se faisait tard (vers 22 h).



Après avoir fini, la petite m’a trouvé au salon pour encore me parler de ses sentiments. Elle s’est assise à mes côtés et on a commencé à flirter. Elle s’est mise sur mes genoux ; elle portait une Jellaba et elle n’avait rien porté en dessous. Je portais un caleçon ; elle est montée sur moi et a fait sortir mon sexe pour l’introduire dans le sien. Je l’ai arrêté à cet instant, parce que ma femme était dans sa chambre, juste à côté. Je ne l’ai pas pénétrée, même si j’avoue avoir flirté avec elle

’Un jour, sa femme était malade. Je suis allée chez eux pour l’assister. Depuis lors, il ne cessait de me faire des avances. Il est allé jusqu’à me dire que c’est moi qu’il aurait dû épouser. La nuit des faits, ma tante m’a demandé de mettre les braises dans l’encensoir qui se trouvait au salon.



Ameth m’a retrouvée là-bas, courbée, en train de m’affairer sur l’encensoir. Il a soulevé la jellaba que je portais et m’a plaquée au mur puis au sol. Il m’a ensuite pénétrée sexuellement. J’ai saigné et je lui ai montré le sang. C’est là qu’il m’a dit que c’est normal, puisque j’étais vierge. Il m’a aidée à me relever, avant de me conduire dans la chambre de ses enfants

J’ai menacé de le dénoncer à mon père et il a promis de m’offrir un iPhone

’Je ne dormais pas. Je regardais la télé. Mon époux était dans le salon. Et quand il est venu dans la chambre, je ne dormais pas. À chaque fois qu’elle venait chez moi, elle demandait après mon mari