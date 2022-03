Accusations contre Abdoulaye Daouda Diallo: Le député Abdou Bara Dolli démasqué Les propos déplacés et mensongers d’Abdou Bara Dolli, orchestrés contre le Ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo sont décriés. Invité à l'émission Faram Facce de la TFM, ce député défénestré des rangs de Bokk Gis Gis se fait un malin plaisir de charger et d'accuser le Ministre. Le jeune leader de la majorité demande aux sénégalais de ne pas trop s'appesantir sur des propos d'un homme déboussolé et désolé qui coûte que coûte exister sur l'échiquier politique.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mars 2022 à 18:49 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Ndiaye, président des jeunes de la Grande Majorité Présidentielle (CJGMP) est très remontré contre le député Abdou Bara Dolli. Il estime que ce n'est pas, parce qu'il a une dent contre Pape Diop qu'il associe dans son mécontentement Abdoulaye Daouda Diallo. Mais, révèle-t-il, ce député a toujours squatté les locaux du Ministre, dont le calendrier hyper chargé ne lui donne pas le temps de recevoir des énergumènes. « Abdou Bara Dolli a cherché à entrer dans ses grâces durant toute la législature et lors des sessions parlementaires. C'est cela qui a faché ce petit type qui a profité de l'émission pour jeter de hautes personnalites en pâtures », fustige Moustapha Ndiaye, président des jeunes de la Grande Majorité Présidentielle.



Ainsi, Moustapha Ndiaye indique si Abdou Bara Dolli veut rester encore longtemps dans l'espace politique, il faut qu'il retrouve son esprit perdu depuis que Pape Diop l'a mis à la porte. Le jeune leader de la majorité insiste pour remettre ce député, considéré de nain politique à sa place.



''On comprend que le député dépité soit fâché. Parce qu'il court derrière une audience qu'il ne peut pas décrocher. Mais, il faut qu'on dise aux sénégalais de ne pas trop s'appesantir sur des propos d'un homme déboussolé et désolé. Voulant coûte que coûte exister sur l'échiquier politique, il crée un mouvement limité dans la seule ville de Mbacké pour pouvoir faire du chantage. Ça ne passera pas », promet-il.



Selon lui, ''tout part de l'audience qu'il cherche depuis longtemps et qu'il n'arrive pas à décrocher auprès de Abdoulaye Daouda Diallo. Mais, le Ministre connu pour sa pondération est plus concentré à mettre en oeuvre les instructions du Président Macky Sall que de s'occuper d’énergumènes, maîtres-chanteurs de la trempe de Bara Dolli. « C'est pour cela qu'on n'est pas surpris de ses bêtises prononcées à son encontre. Pire encore, il va encore s'illustrer, avec d'autres acteurs politiques, simplement par des mensonges et des combines. Nous interpellons les Sénégalais de ne plus voter pour ces petits types qui donnent une mauvaise image des acteurs politiques », instruit Moustapha Ndiaye.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook