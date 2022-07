Accusations d'Ousmane Sonko sur le financement des candidats aux Législatives : Allah n'aime pas le mensonge (Par Aliou Sow, Bokk Gis Gis Liggey)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022



Le MPD LIGGEEY que je dirige, n'est pas du tout concerné par ces accusations fallacieuses, qui relèvent d'une stratégie de manipulation honteuse et de généralisation caricaturale.



Notre parti est dans une Coalition, mais reste totalement libre et fidèle à sa ligne politique d'une opposition responsable, patriotique et indépendante.



Nous ne sommes ni dans des deals ni dans un jeu de dupes.



Nos équipes ont collecté suffisamment de parrainages traités pendant des semaines par un groupe de volontaires, travaillant jour et nuit avec méthode, organisation et rigueur.



Nous finançons nos activités par nos cotisations, mes contributions financières et celles de mes amis et toutes les informations sont rendues publiques et publiées dans nos états financiers annuels déposés au Ministère de l'Intérieur.



Pour les élections locales et législatives, nous n'avons jamais reçu un seul centime de Macky SALL, ni directement ni indirectement, encore moins de parrainages.



Nous nous débrouillons méthodiquement avec le peu que nous avons, sans complexe, en poursuivant courageusement et avec optimisme, notre combat pour le Sénégal et l'Afrique.



Personnellement, ceux qui me connaissent, savent très bien que je suis incapable d'être la marionnette d'une créature humaine, surtout d'un homme politique. Macky en premier.



La manipulation doit se fixer des limites.

Cette généralisation caricaturale est simplement inacceptable.



Si Macky et SONKO sont des ennemis, ils n'ont qu'à gérer leurs problèmes sans y mêler d'honnêtes citoyens.



Qu'Allah me préserve de la faiblesse de développer la haine de mon prochain ou d'être prêt à tout pour une partie ou la totalité du pouvoir d'Etat.



Les concurrences du moment ne nous autorisent pas d'être vulgaires, irrévérencieux, violents ou impolis.



Je me bats contre la gouvernance actuelle de Macky SALL, mais je le considère comme un grand frère. Je n'ai pas à me cacher pour traiter avec lui de questions politiques si je décidais de le faire. Je compte rester objectif dans mes prises de positions sans tomber dans le piège du clanisme primaire.



Prof. Aliou SOW

Président du MPD Liggeey