Accusations de Serigne Mboup : Dakaractu dépose une plainte pour mensonges et diffamation au tribunal : le nouveau maire risque gros

Va-t-on vers la confrontation entre le nouveau maire de Kaolack et Dakaractu ?



En effet, tout porte à le croire suite à la dernière sortie de Serigne Mboup sur le Plateau de Walf TV.



Invité par nos collègues du groupe Walfadjri, le nouvel édile de Kaolack s’est vertement attaqué à nos confrères de Dakaractu.



D’après le Maire businessman, Dakaractu veut saboter son travail à Kaolack.



Très en verve, il les accuse de rouler pour ces détracteurs .



D’après lui, le média est payé par ses détracteurs pour le salir et sortir des informations contre lui.



Ainsi, ce sont des accusations gravissimes portées sur le groupe de presse de Serigne Diagne.



Accroché par Senegalactu, un responsable de Dakaractu balaie d’un revers de main ces accusations et révèle que Serigne Mboup voulait une convention avec Dakaractu. « Serigne Mboup ne cesse de nous attaquer au niveau des plateaux télévisés. Et ce sont toujours des propos mensongers et infondés à l’encontre de notre médium. Nous n’avons pas voulu répondre lors de sa première sortie, mais trop c’est trop. Serigne Mboup est vraiment culotté, il pensait qu’il allait tenir de si gros mensonges devant des milliers de Sénégalais et partir tranquillement. Nous avons saisi et mis à la disposition du parquet de Kaolack des informations détaillées à travers des captures d’écran, messages, des audios et vidéos. Nous détenons des audios dans lesquels M. Mboup a tenté à deux reprises de faire établir une convention de partenariat commercial entre Dakaractu et lui-même ». À le croire toujours, Dakaractu a toujours refusé de signer cette convention d’où ses accusations en guise de représailles. Ces audios nous ont été d’ailleurs transmis par le média.



Dans la foulée, les services de Dakaractu ont décidé de porter plainte contre le responsable du mouvement And Nawlé suite à ses propos tenus sur le plateau de Walf TV. Serigne Mboup a été d’ailleurs convoqué hier au parquet, à la suite de cette plainte mettant en exergue des accusations gravissimes contre ce groupe de presse.

