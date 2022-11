Accusations de l’opposition: la réplique du député Aly Mané sur le cas de Pape Alé, le vol du foncier et autres Régissant aux accusations de l’opposition, la réplique du député Aly Mané n’a pas tardé. Pour le fait dominant de l’actualité du journaliste Pape alé Niang emprisonné, il détruit la position de certains qui seraient dans la rue, selon lui, si c’était leur leader, tout en demandant une clémence des autorités et de la Justice. Mais sur le vol du foncier porté sur des personnalités, non seulement il dégage en touche mais…

