Accusations de pédophilie et d’actes contre nature : La famille de Serigne Assane Mbacké Khelcom dément

« Les accusations de pédophilie et autres sont fausses. On l’accuse à cause de sa position politique. Si ces accusations étaient vraies, l’affaire aurait dû être criminalisée. Mais, vous avez tous vu que l’affaire est en flagrant délit. Les journalistes doivent vérifier leurs informations avant d’écrire.



Lors de la manifestation de And Samm Jikko Yi contre l’homosexualité, Serigne Assane était là et a même fait un discours. Il est contre ces actes et c’est un ‘Kilifeu’. Rien de ce qu’on dit est vrai », dément un de ses proches, Cheikh Mbacké Gadiaga.



Ce dernier demande à tous les talibés de Serigne Saliou, de venir demain, pour apporter leur soutien à Serigne Assane Mbacké Khelcom.