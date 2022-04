Accusations de viol contre Ousmane Sonko : Adji Sarr et Ndèye Khady Ndiaye dans le cabinet du Doyen des Juges Ndeye khady Ndiaye, patronne de Sweet Beauty et Adji Sarr, son ex-employée, seront dans le cabinet du Doyen des Juges ce jeudi, pour audition dans l'une des plus célèbres histoires de mœurs du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Avril 2022 à 07:33 | | 0 commentaire(s)|

En effet, après un an d'accusations de viol contre le leader de Pastef, Ousmane Sonko, Adji Sarr sera dans le cabinet du Doyen des Juges ce jeudi, en compagnie de Ndèye Khady Ndiaye, patronne de Sweet Beauty.



Elles seront entendues et ce sera au moins un premier pas vers ce que l'ex-employée de Ndèye Khady Ndiaye, dit vouloir le plus : un procès.



Pour rappel, dans ce dossier, après un an, Ousmane Sonko n'avait jamais voulu déférer aux convocations du tribunal et le jour où il a décidé d'y aller, après moult stratagèmes, quatorze personnes ont trouvé la mort dans les séries de manifestations attribuées à ses partisans.

