Accusations de viol contre Sonko : Abdoulaye Baldé en doute et appelle au respect de la préemption d’’innoncence Abdoulaye Baldé, qui était l’invité du Grand jury de la Rfm, a donné son avis sur les accusations de viol dont fait l’objet Ousmane Sonko. Revêtant son ex manteau de commissaire de police, il dit avoir des doutes. iGFM

«Je suis un peu dubitatif. Je doute. On ne m’a pas encore donné des éléments probants qui me disent que les choses se sont passées de telles ou telle manière. Il y a des supputations. Chacun en parle, on n’est pas allé au fond des choses. Mais dans mon intuition d’enquêteur (ex commissaire de la Dic), il y a peut-être des non-dits.





Il y a quand même des éléments qui sont constitutifs d’un viol (matériels et physiques). Moi jusqu’à présent, je suis un peu dubitatif pour vous dire la vérité. Je ne condamne ni l’un ni l’autre, mais j’attends de voir les éléments probants qui prouvent sa culpabilité.



Parce qu’il faut aussi respecter la présomption d’innocence. Qui plus est que, quand on est dans le domaine politique, pour accuser quelqu’un de façon irréfutable, il faut des éléments qui peuvent asseoir vraiment les éléments qui l’avancent. Parce que sinon ça peut donner le sentiment d’injustice et cela n’est pas bon pour la stabilité de notre pays.»



