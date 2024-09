Accusations infondées contre le Ministre du Travail : Les Ciments du Sahel annoncent une plainte contre Ziad Mouhamed Fall

Dans un communiqué, la cimenterie apporte une précision : « Il nous a été donné l’occasion de constater dans une vidéo circulant dans les réseaux sociaux, notamment TIK TOK, qu’un sieur dénommé Ziad Mouhamed Fall affirme que notre société aurait offert du ciment à Monsieur Yankhoba Diémé, Ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, suite à sa visite de travail effectuée dans notre cimenterie, le vendredi 30 août 2024 ».



Elle poursuit : « Nous tenons à préciser que ces accusations fausses et mensongères sont proférées par un individu dont le dessein cynique, est de ternir l’image et la réputation de notre société Les Ciments du Sahel ». Les Ciments du Sahel annoncent une plainte contre lui. « Ainsi, pour la sauvegarde de nos droits et intérêts, une plainte sera déposée contre l’auteur de cette vidéo. Notre société, fidèle à ses valeurs, reste plus que jamais engagée à participer activement au développement de notre pays, dans l’éthique et la transparence ».



Par ailleurs, le ministre du Travail a annoncé une plainte pour diffamation et dénonce des accusations mensongères qui visent à saper le dynamisme entrepris par ses services, pour remettre de l’ordre dans le monde du travail. « J’ai découvert en même temps que tout le monde, cette vidéo. Je ne suis ni demandeur ni destinataire d’une quelconque cargaison de ciment à destination des zones qu’il cite, où je ne détiens aucun chantier comme peut le montrer ma déclaration de patrimoine. J’ai décidé de porter plainte pour diffamation », annonce Yankhoba Diémé.



Le ministre du Travail poursuit : « Je ne suis destinataire d’une quelconque cargaison de ciment et j’ai décidé de porter plainte ».