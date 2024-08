Accusations jugées infondées au Port de Dakar : La mise au point de la Direction Générale aux organisations syndicales Dans une récente publication datée du vendredi 16 août, la presse nationale a relayé des accusations portées contre le Directeur Général du Port Autonome de Dakar (PAD). Ces allégations, formulées par les syndicats du Port, se concentrent principalement sur deux points :Une prétendue irrégularité dans la procédure de passation du marché relatif à l'audit du fichier du personnel du Port Autonome de Dakar (DP n C_SG_166) et une supposée suspension de 700 contrats de travailleurs temporaires.

Face à ces accusations, à travers un communiqué reçu , la Direction Générale du Port Autonome de Dakar rejette catégoriquement ces allégations qu’elle juge infondées et apporte les précisions suivantes :



Régularité de la Procédure de Passation du Marché



La Direction Générale tient à clarifier que la procédure d'attribution du marché en question est parfaitement conforme aux réglementations en vigueur. L'argument avancé par les syndicats résulte d'une confusion manifeste concernant le type de marché et la procédure qui y est associée. Contrairement à ce qui est affirmé, le marché querellé relève d'une demande de renseignements et de prix à compétition restreinte, tandis que l'intersyndicale se réfère à une procédure distincte d'appel à manifestation d'intérêt, régie par l'article 82 du nouveau code des marchés, qui remplace l'ancien article 80.



Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle le cabinet en charge de l'audit aurait un lien avec un conseiller technique du PAD, ou que des membres de cette structure seraient en conflit d'intérêt, est totalement infondée et ne saurait être retenue au regard des dispositions du code des marchés.



Respect des Procédures par la Commission des Marchés



En outre, il est important de préciser que, tout au long de la procédure de passation, le Président de la commission des marchés et son adjoint(e) ont pleinement exercé leurs fonctions. Les convocations des membres de la commission, signées par le Président, ont été respectées, et les séances d'ouverture des plis ainsi que l'attribution provisoire des marchés ont été présidées par ce dernier.



Clarification sur la Suspension des Contrats de Temporaires



Concernant les contrats de travailleurs temporaires, la Direction Générale souligne que dans le cadre de l'audit du personnel en cours, il serait inapproprié de renouveler des contrats arrivés à expiration. Le chiffre avancé de 700 contrats suspendus est erroné ; en réalité, seuls 170 contrats à durée déterminée (CDD) sont en attente de signature, conformément à un protocole d'accord entre la Direction et les Syndicats.



Enfin selon le communiqué, il convient de rappeler que depuis son entrée en fonction, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar n'a renouvelé aucun contrat, en veillant scrupuleusement au respect des procédures en vigueur.

La Direction Générale réaffirme ainsi son engagement à repositionner le Port Autonome de Dakar en tant que hub régional, tout en respectant strictement les règles régissant le fonctionnement des entreprises publiques.



