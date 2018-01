Accusé d’appartenir au Mfdc: Atépa traite Abdoulaye Makhtar Diop d’irresponsable et lui sert une plainte

L’architecte Pierre Goudiaby Atépa est très remonté contre Abdoulaye Makhtar Diop. Il juge très graves les propos de ce dernier selon lesquels les membres du collectif des cadres sont des "plénipotentiaires du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance".



« Je pense quand on est député, vice-président de l’Assemblée nationale, Grand Serigne de Dakar, chef de la collectivité leboue, on doit être plus responsable. On ne doit pas être là à la recherche de scoop. Parce qu'il dit avant de commencer: « Vous voyez, je vous donne un scoop », commente l’architecte.



«Cette affaire Casamance est une affaire nationale extrêmement importante. Il ne faudrait pas que des gens en manque de publicité personnelle, puissent penser que c’est un jeu. Un jeu dans laquelle on cherche à dire n’importe quoi », a déploré le Président du Collectif des Cadres Casamançais, avant de signaler avoir commis des avocats pour ester contre Abdoulaye Makhtar Diop, pour diffamation.

