Accusé d’avoir agressé Diabou Diallo chez elle : L’élève en terminale traite la victime de prostituée Difficile de dire la vérité dans l’affaire de violation de domicile, vol commis la nuit avec violence et détention d’arme blanche qui oppose Khadim Diouf à la dame Diabou Diallo. Elève en classe de terminale, Khadim Diouf est accusé d’avoir agressé la dame dans sa chambre avant de la poignarder.

Réfutant cela, le mis en cause argue qu’il avait affaire à une belle de nuit qui n’a pas été payée dans la mesure où il n’avait pas satisfait sa libido. Le dossier a été transféré au parquet.



Au courant du mois de juin 2021, Diabou Diallo a déposé une plainte contre Khadim Diouf pour violation de domicile, vol commis la nuit avec violence et détention d’arme blanche.



Revenant sur sa mésaventure, elle indique que ce jour-là vers 21 heures, elle se trouvait dans sa chambre à la Gueule Tapée en train de regarder la télévision lorsque Khadim Diouf a fait irruption dans sa chambre en passant par le balcon.



Détenant un couteau, il l’a tenue en respect pour la dépouiller de ses biens. «C’est ainsi que je lui ai remis les 50.000 Fcfa que j’avais et des bijoux en or. Malheureusement, il n’était pas satisfait. C’est ainsi qu’il a voulu me ligoter avant de fouiller de fond en comble ma chambre. Quand j’ai riposté, il m’a poignardée à l’épaule droite et au genou. Pour me faire peur, il a déclaré qu’il avait tué une personne à Keur Massar. Pour sauver ma peau, j’ai crié au voleur avant de sauter du balcon», a-t-elle raconté aux enquêteurs de la police de Médina.



Elle ajoute que son agresseur qui détenait un préservatif et a menacé de la tuer et de la faire passer pour une prostituée.



Le mis en cause : «Elle a sauté du balcon pour m’incriminer alors qu’elle est une prostituée»

Elève en classe de Terminale, la vingtaine, Khadim Diouf a battu en brèche les délits de violation de domicile, de vol commis la nuit avec violence et détention d’arme blanche. Il estime qu’il avait l’habitude de fréquenter la dame Diallo, une belle de nuit. Le jour des faits, il a contacté la victime pour une partie de jambes en l’air moyennant 5.000 Fcfa.



«Au moment où nous avons commencé à faire l’amour, le gardien a toqué à la porte, mais elle n’a pas répondu. Trouvant que le rapport avait trop duré, elle m’a demandé d’arrêter et de partir. J’ai refusé car je devais satisfaire ma libido. C’est ainsi que je l’ai sommée de me rembourser mon argent, mais elle a dit niet. Au moment de descendre dans les escaliers, je l’ai entendue crier au voleur sur son balcon ».



« Arrivé à la devanture de la porte de l’immeuble, je l’ai vue chuter du deuxième balcon de son étage. Ayant constaté qu’elle s’était blessée, j’ai pris la fuite pour éviter qu’on m’accuse d’en être le responsable. Malheureusement pour moi, j’ai été attrapé de justesse par une foule avant que les éléments de la brigade de recherches du commissariat de Médina ne débarquent et procèdent à mon interpellation», s’est-il défendu.



Ses propos sont corroborés par celui du gardien, Samba Sakho qui avoir vu Khadim Diouf rendre visite à la dame Diallo. «Par la suite, cette dernière m’a demandé de lui acheter de l’eau et un paquet de mouchoirs. Lorsque je suis venu pour lui remettre la commission, elle n’a pas ouvert la porte. 40 minutes après, j’ai entendu Diabou Diallo crier au voleur avant de chuter de son balcon. C’est ainsi que j’ai rattrapé le sieur Diouf qui prenait la tangente. Mais je précise qu’il ne détenait pas de couteau et que la dame a l’habitude de faire entrer dans sa chambre plusieurs hommes», a expliqué le témoin.



Le dossier a été transféré au parquet par le commissariat de la Médina.

