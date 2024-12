Accusé d’escroquerie : Birima Mangara repart libre de son audition

Le nouveau député Birima Mangara accusé d’escroquerie par son mandataire Mohamed Diallo, pour une affaire de terrain, est reparti libre de son audition hier, au niveau de la Brigade de Recherches de Faidherbe. Assisté de son avocat, il a battu en brèche les accusations de l’auteur de la plainte déposée contre lui. « J’ai financé personnellement ma campagne électorale. Je n’ai pas mis en gage mon terrain auprès de Mohamed Diallo », assure-t-il selon "Seneweb".



Après avoir nié les accusations de son mandataire, Birima Mangara a brandi ses « preuves ». « Le terrain m’appartient, mais j’avais demandé à Mohamed Diallo de le vendre », a-t-il expliqué. Après son face-à-face avec les enquêteurs, M. Mangara est ressorti libre. Dans la foulée, il a tenu à briser le silence et surtout à dire qu’il ne se réfugie pas derrière son immunité parlementaire pour ne pas répondre à la justice. « Chers compatriotes. À la date d’aujourd’hui, 3 décembre 2024, j’ai répondu à la convocation servie par la Brigade de recherches de Faidherbe, suite à une plainte contre ma personne, pour ainsi marquer ma foi en la justice de notre pays et le respect dû à ce service. Je ne suis nullement tenté de me réfugier derrière une immunité parlementaire », dira le nouveau député élu sur la liste de la coalition Kiraay Ak Natangué.



« Mon sentiment est de contribuer à l’éclatement de la vérité et mon honneur et celui des miens, ne sauraient être ternis. Par ailleurs, j’attire l’attention de l’opinion que les réponses fournies aux enquêteurs resteront, pour ma part, sous le sceau du strict secret. Le reste n’est que manipulation et diversion », dira l’ancien ministre du Budget.













Le Témoin