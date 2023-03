Accusé d'être le cerveau de la force occulte de Pastef : Sébastien Sagna se lave à grande eau

Il est catégorique et a balayé d’un revers de main toutes les accusations portées contre lui. Sébastien Marius Sagna est accusé d’être le cerveau de la Force occulte de Pastef, qui cherche à semer le chaos dans le pays. Invité du site ‘’Dakarmatin" mardi 28 mars 2023, Sébastien a tout nié, lit-on dans "L'Observateur".



L’homme était le responsable de la sécurité d’Ousmane Sonko en 2019, durant l’élection présidentielle. Il a été interpellé sur ses relations avec Mouramani Kaba Diakité et Farama Mané allias (Nianthio), membres du Commando de Pastef. Sébastien Sagna est revenu sur sa rencontre avec ses deux amis. « Oui, je connais Kaba Diakité. En 2019, j’étais le responsable de la sécurité d’Ousmane Sonko pendant toute la période de la campagne électorale. A l’époque, Kaba Diakité faisait partie de la coalition ‘’Sonko 2019’’ et membre du cabinet du candidat. Nous habitons tous aux Parcelles Assainies et depuis, nous avons noué de bonnes relations », précise-t-il.



Restant toujours dans sa logique de se laver à grande eau, Sébastien Marius Sagna informe que Kaba Diakité est un chef d’entreprise, car il aune imprimerie et un hôtel. « Kaba Diakité a une imprimerie et un hôtel, et il m’avait autoriser à m’entraîner dans son local. Je connais toute sa famille », informe-t-il. « Kaba Diakité m’avait demandé de l’aider dans l’installation des caméras de surveillance et autres. En retour, Kaba Diakité pouvait m’aider dans le flocage », précise-t-il.



Il poursuit : « S’ils veulent s’attaquer Kaba Diakité parce qu'il est de Pastef, cela ne me concerne pas. Mais Kaba Diakité n’a rien à voir avec ces histoires de forces occultes et autres. Que les gens reviennent à la raison. Depuis février passé, j’étais au courant que des gens cherchaient à établir le lien de mon entreprise avec Pastef. Le parti m’avait engagé pour sécuriser leur siège, mais également pour couvrir leur manifestation », précise-t-il.



Sébastien est un ancien gendarme auxiliaire et un technicien en mécanique. L’agent de préciser qu’il forme des anciens militaires et des étudiants afin de préparer le concours de la police. « Je participe à la formation des citoyens. Je forme des anciens militaires et des étudiants afin qu’ils réussissent le concours de la police. » Quant à sa relation avec Farama Mané allias (Nianthio), Sébastien de préciser que ce dernier était un de ses ex-éléments, car il a une agence de sécurité qui donne des services. « Nanthio est mon ex-élément. Il était dans les pays des ‘Naar’ (Maghreb). Et pendant la pandémie du Covid-19, vu que les frontières été fermées, il m’a sollicité, car nous étions à Sagam. En attendant qu’il continue son travail de peintre et d’évoluer dans le domaine de la fibre optique. C’est dans ce contexte que j’ai connu Nanthio »,témoigne Sébastien Sagna.



Il revient à la charge et précise qu’il est un ex-militaire, un Diola originaire du village de Bafaka et ne maîtrise pas sa langue paternelle, car il est né à Guédiawaye. « Ils sont dans la manipulation. C’est après mon service militaire que j’ai connu mon village.



Honnêtement, Je ne suis pas un rebelle. Et je sais que Kaba Diakité et Famara Mané Nanthio ne sont pas des malfaiteurs. J’ai mon entreprise de sécurité », explique-t-il.



Pour montrer sa bonne foi, il informe à l’opinion qu’il est le responsable de la sécurité de plusieurs autorités et même, ceux qui sont dans le gouvernement.