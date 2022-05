Accusé d’être un ivrogne : Oumar Fall roue sa demi-sœur de coups avec un marteau Ivre, Oumar Fall a sauvagement battu avec un marteau sa demi-sœur. Laquelle s’en est sortie avec de graves blessures à la tête et des courbatures au niveau du dos et des hanches.

C’est un père de famille meurtri qui a conduit son fils aîné au commissariat de police pour coups et blessures volontaires à l’encontre de sa petite sœur de même père. Selon le sieur Babacar Fall, père des deux protagonistes, tout est parti de petits problèmes domestiques entre ses épouses qui ne s’entendent pas. Une mésentente qui s’est répercutée sur leurs enfants.



Dans ce climat familial délétère, le père de famille est souvent dépassé. Malgré ses efforts pour faire régner la paix dans son foyer, dès qu’il tourne le dos, sa progéniture se chamaille. Et le jour des faits, de retour de la mosquée, il a été attiré par des cris en provenance de sa maison.



Une fois à l’intérieur, il aperçoit sa deuxième épouse séparer sa fille de son grand frère qui la battait sauvagement. Il lui avait d’ailleurs causé des blessures à la tête et au dos ainsi que sur les hanches. Son fils, âgé de 26 ans, dégageait une forte odeur d’alcool. Face aux policiers, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



« Effectivement, j’ai donné des coups de marteau à ma petite sœur car sa mère ne cesse de m’insulter et de dire du mal de moi. Alors que je revenais de la maison d’un ami, elles m’ont traité d’ivrogne. N’en pouvant plus et hors de moi, j’ai pris un marteau qui se trouvait dans ma chambre et je me suis jeté sur ma sœur. Sous le coup de la colère je l’ai frappée fort en la blessant. Les cris de sa mère ont alerté le voisinage ainsi que mon père sont venus la secourir. Je regrette mon acte, car je n’ai pas voulu la blesser » s’est-il défendu.



Après être passé aux aveux, Oumar fall, le fils belliqueux, a été arrêté et déféré au parquet.

Le Témoin



