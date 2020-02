Accusé de détournement de 65 millions de FCfa, Bamba Kassé donne sa version des faits et décide de porter plainte contre le Directeur de l’Aps pour diffamation Le bras de fer entre le Directeur général de l’Agence presse sénégalaise (Aps) et le Secrétaire général du Syndicat professionnel de l’information et de la communication (Synpics), est loin de connaître son épilogue.



En effet, aphone depuis sa suspension, Bamba Kassé, Sg du Synpics est finalement sorti de son mutisme pour rétablir la vérité des faits suite à la plainte déposée par le Dg de l’Aps. Qui l’accuse de détournement de fonds portant sur près de 65 millions de FCfa.



« Il y a eu deux élections sous le magistère du Directeur. Pour chacune de ces élections, l’Etat a consacré à l’Aps 65 millions de F cfa. Moi, je suis journaliste et pas un gestionnaire. Donc, c’est le Directeur qui doit rendre compte parce que c’est la personne qui est l’ordonnateur des dépenses. Il ne doit pas se retourner contre des femmes, brandir une histoire de mauvaise gestion pour pouvoir justifier sa décision de les démettre », a expliqué Bamba Kassé lors de son face-à-face avec la presse, ce lundi.



Et pour se laver à grande eau, Bamba Kassé a décidé de porter plainte contre le Directeur Thierno Birahim Fall pour diffamation. « Au regard de cette volonté manifeste de ternir l’image du Secrétaire général du Synpics, de fouler au pied les lois et règlements de ce pays, de snober la justice et de ne même pas donner du crédit à la Gendarmerie nationale, j’ai décidé avec mon avocat, Me Mouhamadou Bamba Cissé, de servir personnellement une plainte contre le Dg Thierno Birahim Fall, pour diffamation, calomnie et entrave à la liberté du travail », a annoncé Bamba Kassé.



Il a également tenu « à rappeler que Me Ciré Clédor Ly, qui est aussi l’avocat des deux femmes en l’occurrence, Yaye Fatou Ndiaye et Fatou Diop, a introduit aussi une plainte pour diffamation contre le Directeur général de l’Aps ».



