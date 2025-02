Accusé de diffusion de fausses nouvelles, Adama Fall finalement relaxé

En prison depuis le 25 février dernier, pour avoir relayé une information selon laquelle un frère du Premier ministre vendrait des visas pour le Qatar à 1,5 million de FCFA, Adama Fall a été relaxé du délit de diffusion de fausses nouvelles. Face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar ce matin, le militant de l’Alliance Pour la République (APR) a précisé avoir utilisé le conditionnel lors d’une émission télévisée locale, renseigne le "Soleil-sn".



Estimant que les trois conditions de la diffusion de fausses nouvelles étaient réunies, le représentant du ministère public a requis 6 mois de prison ferme et une amende de 500 000 FCfa.



D'après la même source, Mes Amadou Sall, Oumar Youm, Adama Fall et Aboubakry Barro ont noté que, bien avant l’émission, une plainte avait été déposée le 17 février 2025 par le ministère des Affaires étrangères contre X, pour escroquerie et trafic de migrants, auprès de la Division spéciale de la cybersécurité (DSC). Le ministère avait appris que des individus vendaient des visas pour le Qatar, à 2 millions FCfa. Leur client a déclaré que si ces faits étaient avérés, les responsables devraient en répondre devant la justice. A. Fall, qui a prouvé sa bonne foi en utilisant le conditionnel selon ses conseils, a agi en bon père de famille. Ils ont demandé le renvoi des fins de la poursuite. Adama Fall a été relaxé.