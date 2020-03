Accusé de grossesse et refus de paternité sur mineure : le Dg de l'Iseg convoqué à la Brigade des mœurs ce jeudi Mamadou Diop, le Directeur général du Groupe Iseg,est convoqué ce jeudi à la brigade des moeurs. Il est accusé d’avoir engrossé une mineure de 17 ans et de refuser de reconnaître la paternité de l’enfant, selon L’AS. Le journal souligne que la jeune fille révélée dans l’émission Sen Petit Gallé a déposé une plainte à la Brigade des mœurs du commissariat central de Dakar.

