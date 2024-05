Accusé de spoliation de 22 ha: Massamba Mbengue, maire de Yène et sa famille, comptent traduire en justice Massogui Thiandoum

« En 2010, je suis allé avec la commission domaniale d’alors, avec à sa tête le président Modou Kane Dieng, pour aller faire les levées topographiques du plan limite. C’est ainsi qu’on a décelé une surface de 2 hectares qui ont été balisés et piqués sur l’ensemble de son périmètre », explique M. Mbengue.



Toutefois, continue toujours le premier magistrat de Yène, « en 2015, à ma grande surprise, on m’a appris que Massogui Thiandoum détenait une surface sur ce même terrain et s'est octroyé une délibération de 2 hectares. Aujourd’hui, il est en train de faire une clôture sur une superficie de 3 hectares et demi » .



Face à ce scandale foncier, la famille Mbengue va saisir la justice pour tirer cette affaire au clair. « Moi et ma famille comptons poursuivre cette affaire, pour tirer les choses au clair », fait savoir le maire de Yène.













Omar Ndiaye