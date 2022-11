Accusé de viol: Sitor Ndour extrait de sa cellule et conduit chez lui... Sitor Ndour accusé de viol par sa domestique âgée de 17 ans a été extrait de sa cellule, la semaine dernière par des éléments de la gendarmerie de la Foire et conduit chez lui. L’ancien directeur général du Coud a remis à ces derniers un drap, un short et un tee-shirt.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Novembre 2022 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

Les hommes en bleu agissaient sur demande du juge du deuxième cabinet qui a ordonné une délégation judiciaire sur instruction de la Chambre d’accusation.



Ainsi, l’objectif visé, c’est de verser dans le dossier ces pièces manifestement importantes dans l’enquête sur l’affaire de viol qui oppose le responsable politique de l’Apr à A. Thiaw, son ex-domestique.



D’après L’Observateur, les gendarmes enquêteurs ont déclaré que ces pièces n’ont pas été versées au dossier. Puisqu’ils n’y ont pas relevé de traces de sperme. Le juge et la Chambre d’accusation voudraient en avoir le cœur net.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook