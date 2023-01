Accusé de viol suivi de grossesse sur la fille de sa belle-sœur . Le beau-frère, la fille malentendante et le test ADN Ousmane Sow alias ‘’Ousmane Ndiaye’’ est accusé de viol suivi de grossesse sur la fille de la sœur germaine de son épouse. Le tribunal a ordonné, avant lecture du droit, un test ADN pour déterminer la paternité du nouveau-né.

Une des affaires de la dernière session de la chambre criminelle de l’année 2022 a trait à un viol suivi de grossesse commis sur une personne vulnérable. En l’espèce, il s’agit du prévenu Ousmane Sow alias ‘’Ousmane Ndiaye’’, qui a violé la fille de sa belle-sœur. De ces viols répétitifs, la jeune fille, qui a un problème d’audition, a contracté une grossesse.



L’affaire s’est ébruitée, lorsque la maman de la victime, Salimata Ba, a déposé une plainte auprès du procureur de la République. Elle expliquait que c’est le changement de morphologie de sa fille qui l’a interpellée. C’est ainsi qu’elle l’a conduite à l’hôpital. Sur place, une grossesse a été diagnostiquée. Interrogée, la jeune fille a désigné le prévenu, qui n’était autre que le mari de sa sœur germaine, comme auteur de la grossesse.



Interrogée par des signes par les gendarmes, la victime réitérait ses accusations à l’endroit du présumé coupable. Elle faisait savoir qu’à cinq reprises, le mis en cause avait profité du fait qu’elle était seule dans la maison pour la violer. Il l’a forcée à des rapports sexuels dans la chambre de sa grand-mère.



Dans un premier temps, l’accusé a nié les faits à lui reprochés. Ensuite, il a déclaré qu’une fois, il avait trouvé la jeune fille dans son domicile et que cette dernière était venue spontanément s’asseoir sur ses jambes. Ainsi, ils avaient commencé à flirter jusqu’à ce qu’il éjacule sur les parties de la jeune fille, sans l’avoir pénétrée.



Après l’ouverture de l’instruction, Ousmane Sow dit ‘’Ousmane Ndiaye’’ déclarait n’avoir jamais fait d’aveux et qu’il n’avait pas couché avec la victime. À la barre de la chambre criminelle, le prévenu continuait avec ses dénégations.



Le procureur, loin de croire aux allégations du prévenu, a requis contre lui 20 ans de réclusion criminelle. Le juge, quant à lui, a préféré jouer la carte de la prudence dans cette affaire, en ordonnant, avant de dire le droit, une expertise génétique, précisément un test ADN sur l’accusé, aux fins de déterminer la paternité de l’enfant de la victime.



La chambre estime que les documents produits dans le dossier, notamment l’échographie et le protocole de césarienne, ne renseignement aucunement sur la paternité de l’enfant. Les frais de l’expertise seront à la charge des deux parties, dont moitié pour chacune.



Le Centre de génomique appliquée (Cigass) de la faculté de Médecine de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) se chargera du test.



