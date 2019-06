Accusé de viol sur une élève de CE2 : I Guèye, le célèbre chanteur religieux de Louga dans de sales draps Le chanteur religieux de Louga, I. Guèye, risque gros. Il a été arrêté, déféré et placé sous mandat de dépôt, pour viol et pédophilie sur une mineure de 12 ans, selon L’Observateur. La gamine, élève en classe de CE2, accuse le chanteur religieux de l’avoir violée à trois reprises dans sa chambre.

